نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يشدد على التزام إدارات الري بالحصص المائية والمناسيب المقررة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجيهات مشددة لضمان كفاءة التوزيع

شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التزام الإدارات العامة للري بالحصص المائية المقررة لكل إدارة، وتنفيذ المناسيب المحددة خلف جميع القناطر، بما يضمن وصول المياه إلى جميع المنتفعين بالكميات المناسبة وفي التوقيتات المحددة، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد أعلى معدلات الطلب على المياه.

صيانة الشبكات وتطبيق المناوبات

وأكد وزير الري، في بيان، أهمية الالتزام بنظام المناوبات في توزيع المياه على الترع والمناطق الزراعية، مع متابعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للبوابات والمنشآت المائية، لضمان جاهزية الشبكة لإمرار التصرفات المائية المطلوبة، والحفاظ على استقرار الإمدادات إلى محطات مياه الشرب.

إجراءات صارمة لمنع التعديات

وأشار سويلم إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات فورية للتصدي لأي تعديات على جسور ومنافع الري، وإزالتها في مهدها، حفاظًا على سلامة المجرى المائي وقدرته على استيعاب الكميات المطلوبة من المياه، مؤكدًا أن التعاون بين أجهزة الوزارة والجهات المعنية يساهم في سرعة الاستجابة لأي طارئ.

تأتي هذه التوجيهات في إطار استعدادات وزارة الموارد المائية والري لموسم أقصى الاحتياجات المائية، الذي يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.

وتعمل الوزارة على إدارة الموارد المتاحة بكفاءة عبر مزيج من خطط المناوبات، وتطهير الترع، وصيانة المنشآت، لضمان وصول المياه لجميع الاستخدامات الزراعية والشرب، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الفيضان وإيراد نهر النيل.