نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء يحسم زيادة بدل الصحفيين 30% خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مجلس الوزراء لاتخاذ قراره النهائي بشأن زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب المخصص للصحفيين بنسبة 30%، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك استجابة لطلب نقيب الصحفيين.

وبحسب وثيقة رسمية، فإن وزير المالية أحمد كوجك وجّه في 15 يوليو الماضي مذكرة إلى مجلس الوزراء، تتضمن الموافقة المبدئية على هذه الزيادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس لاعتمادها بشكل رسمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على دعم المؤسسات الصحفية والعاملين بها، بما يعزز قدراتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات التدريب في العمل الصحفي.

ويبلغ بدل التدريب الحالي لأعضاء نقابة الصحفيين نحو 3900 جنيه، ما يعني أن الزيادة المرتقبة ستضيف نحو 1150 جنيهًا لكل صحفي، وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين في القطاع.