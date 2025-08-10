نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوافق على زيادة بدل الصحفيين وحل أزمة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين، في خطوة تهدف إلى دعم العاملين في القطاع وتعزيز دورهم في تطوير المنظومة الإعلامية المصرية.

كما وجّه الرئيس بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، مؤكدًا حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الإعلام، وتوفير بيئة عمل تحفز على الإبداع وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الإعلام المصري، ورفع كفاءة الكوادر الإعلامية، بما يعزز من دور الإعلام الوطني في بناء الوعي وترسيخ القيم المجتمعية.