نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بخارطة طريق لتطوير الإعلام المصري ودعم الكوادر الشابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

إشادة بدور الإعلام في تشكيل الوعي الوطني



صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين بالمستجدات المحلية والدولية، وإبراز إنجازات الدولة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.



وأكد الرئيس التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية، بما يعزز التعددية والانفتاح الفكري.

خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام



وجّه الرئيس السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، تستعين بالخبرات والكفاءات المتخصصة لمواكبة المتغيرات العالمية، مع ضمان إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات، لتفادي المغالاة أو النقص في تناول القضايا.

الكوادر الشابة وبرامج التدريب



شدد الرئيس على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي والانفتاح على مختلف الآراء لترسيخ مبدأ “الرأي والرأي الآخر” في المنظومة الإعلامية.

تطوير ماسبيرو والمؤسسات الصحفية القومية

استمع الرئيس إلى عرض حول جهود تطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو) والقنوات التابعة، بالإضافة إلى تحديث المؤسسات الصحفية القومية.

وفي هذا الإطار، وافق الرئيس على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين، ووجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.