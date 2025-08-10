نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بترسيخ مبدأ "الرأي والرأي الآخر" وتطوير المنظومة الإعلامية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بدورهم الحيوي في بناء الشخصية الوطنية وتشكيل وعي المواطنين، والتعريف بالمستجدات المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات الوطنية، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم المجتمعية.

التزام بحرية التعبير وتعزيز التعددية

أكد الرئيس السيسي التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري في المشهد الإعلامي المصري.

كما وجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام الوطني، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، لمواكبة التغيرات المتسارعة عالميًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.

إتاحة المعلومات في أوقات الأزمات

شدد الرئيس على أهمية توفير البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة خلال الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، لضمان تناول القضايا بموضوعية بعيدًا عن المبالغة أو النقص في العرض.

تمكين الكوادر الشابة وتأهيل العاملين

أكد الرئيس ضرورة الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في المجال الإعلامي، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ "الرأي والرأي الآخر" داخل المنظومة الإعلامية المصرية.