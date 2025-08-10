نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يوافق على صرف البدل النقدي للصحفيين وحل أزمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وخلال الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي التحية والتقدير للعاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي للإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية وتشكيل وعي المواطنين، ونقل المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وإبراز الإنجازات، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم المجتمعية.

خارطة طريق لتطوير الإعلام الوطني

أكد الرئيس السيسي التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية، مشددًا على وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يواكب التطورات العالمية ويتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.

كما وجّه الرئيس بأهمية توفير المعلومات والبيانات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات، والاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية للعاملين، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي والانفتاح على مختلف الآراء لترسيخ مبدأ "الرأي والرأي الآخر".

قرارات لدعم الصحفيين والعاملين في ماسبيرو

استعرض الاجتماع جهود تطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو" وتحديث المؤسسات الصحفية القومية. وفي هذا الإطار، وافق الرئيس السيسي على صرف البدل النقدي المقترح للصحفيين، ووجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.