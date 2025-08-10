نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري والاستعانة بالخبرات والكفاءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير للعاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور المحوري للإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.

التزام بحرية التعبير والتعددية

أكد الرئيس السيسي التزام الدولة الراسخ بـ إعلاء حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية داخل المنظومة الإعلامية، بما يعزز التعددية والانفتاح الفكري، ويدعم بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.

خارطة طريق لتطوير الإعلام

وجّه الرئيس بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتمكين الإعلام الوطني من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.



كما شدّد على أهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خصوصًا في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، لضمان تناول الموضوعات بدقة وموضوعية، بعيدًا عن المبالغة أو النقص في العرض.