نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير واحتضان الآراء الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير للعاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور المحوري للإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات محليًا ودوليًا، إلى جانب إبراز الإنجازات، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم المجتمعية.

تأكيد على حرية التعبير والتعددية

أكد الرئيس السيسي التزام الدولة الراسخ بـ إعلاء حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية في إطار المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز التعددية والانفتاح الفكري، ويخدم أهداف بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.