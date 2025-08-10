نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يجتمع برؤساء الإعلام والصحافة بحضور رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

أهداف اللقاء

تناول الاجتماع بحث الملفات المرتبطة بتطوير المنظومة الإعلامية والصحفية في مصر، ومناقشة سبل تعزيز دور الإعلام الوطني في دعم الوعي المجتمعي، ومواكبة التطورات المحلية والدولية، بما يخدم المصالح الوطنية.