نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. انطلاق تسجيل الرغبات بعد إعلان نتيجة الدور الثاني وتقليل الاغتراب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب طلاب الثانوية العامة 2025 انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة، والتي من المقرر أن تبدأ عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثانية، وكذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان، حتى يتمكن جميع الطلاب من تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة

وفقًا لمصادر بمكتب التنسيق، سيكون الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة 50% للشعبتين العلمية والأدبية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات فور انتهاء الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية.

غلق تسجيل رغبات المرحلة الثانية

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة مساءً، تمهيدًا لإعلان النتائج، يليها مباشرة مرحلة تقليل الاغتراب، ثم بدء المرحلة الثالثة.