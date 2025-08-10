نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الزراعة توضح الأسباب العلمية وراء نفوق الأسماك في مزارع بحيرة المنزلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا رسميًا يوضح فيه الأسباب العلمية وراء نفوق الأسماك في مزارع بحيرة المنزلة، ردًا على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا.

التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة

أوضح الجهاز أن ظاهرة نفوق الأسماك تُعد أمرًا طبيعيًا في ظل التغيرات المناخية العالمية وموجات الحرارة القياسية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الأسماك من ذوات الدم البارد وتتأثر مباشرة بدرجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف البيان أن الأنواع البحرية المستزرعة في مصر، مثل الدنيس والقاروص واللوت، تُصنف ضمن أسماك المياه المعتدلة، وتزدهر في نطاق حراري يتراوح بين 20 و24 درجة مئوية. وأي زيادة أو نقصان عن هذا المعدل يؤثر سلبًا على معدلات نموها وقدرتها على مقاومة الأمراض والتغيرات في مواصفات المياه.

نقص الأكسجين وارتفاع الأمونيا

أشار الجهاز إلى أن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين المذاب في الماء وزيادة نسب الأمونيا، مما يضعف صحة الأسماك ويزيد من إجهادها، خاصة في المزارع السمكية التي تتميز بكثافة تخزين عالية مقارنة بالبيئات الطبيعية، الأمر الذي يفاقم من آثار هذه الظروف المناخية القاسية.

جهود الوزارة لدعم المربين

أكد جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية أنه يبذل جهودًا مكثفة لتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للمربين حول كيفية مواجهة موجات الحرارة والتغيرات المناخية.

كما وجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكليف كافة الجهات البحثية والإدارية التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهاز لتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني، بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق أفضل كفاءة إنتاجية.