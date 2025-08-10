نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البيئة تنظم حملة نظافة موسعة بشواطئ جزيرة أبو منقار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، نظمت وزارة البيئة من خلال محميات البحر الأحمر وبالتعاون مع جمعية المحافظة علي البيئة“هيبكا” حملة نظافة موسعة بشواطئ جزيرة أبو منقار بمدينة الغردقة، بمشاركة ما يقرب من 80 فردًا من المتطوعين والمهتمين بالعمل البيئي.

أكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه الحملة تأتي في إطار رفع الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، مشيدة بمشاركة الأفراد والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على نظافة وجمال جزيرة أبو منقار، التي تُعد أقرب الجزر لمدينة الغردقة، ومن أغناها بأشجار المانجروف والتنوع البيولوجي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم جمع ما يقرب من طن من المخلفات البلاستيكية مما يساهم بشكل فعال فى حماية أشجار المانجروف والتي تغطي نحو 80% من مساحة الجزيرة، وتوفر موائل طبيعية للأسماك والقشريات، وتساعد في مقاومة تآكل الشواطئ، كما أنها مؤشر على وجود نظام بيئي صحي قادر على تحلية المياه المالحة ذاتيًا.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن منطقة جزيرة أبو منقار تعد محمية طبيعية وتتميز بتنوع بيولوجي مذهل، حيث تُرصد بالقرب منها أسراب من الدلافين والسلاحف البحرية، كما تُعد محطة مهمة لعدد من الطيور المهاجرة مثل النسر العقابي، النورس، مالك الحزين، خطاف البحر، وغيرها من الطيور، خاصة في مواسم هجرتها.

وشددت د منال عوض علي أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحفاظ على هذه الثروات الطبيعية، وداعية الجميع إلى التعاون في تنظيم حملات النظافة والمبادرات البيئية التي تساهم في حماية النظم البيئية الفريدة لمصر.