مندوب الأردن بالجامعة العربية يدعو لموقف دولى حازم لوضع حد لجرائم الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 أغسطس 2025 02:28 مساءً - دعا السفير أمجد العضايلة، مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية، إلى موقف دولي حازم يرفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ويضع حدًا لجرائمه التي وصفها بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، محذرًا من أن استمرار الحصار والتجويع والقتل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحباط والكراهية، ويشكل تهديدًا لأمن المنطقة والعالم.

وأكد العضايلة أن الوقت قد حان لتحرك جاد ومسؤول لإنهاء الاحتلال ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، قبل أن تدفع المنطقة والمجتمع الدولي ثمنًا أكبر لهذا الظلم المستمر، مشددًا على أن الصمت أمام هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة ويقوّض فرص السلام العادل والشامل.