نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل الرغبات والحد الأدنى 50% لطلاب العلمي والأدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025، حيث من المقرر فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني عقب الانتهاء من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، وكذلك إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حتى يتمكن جميع الطلاب المستوفين للشروط من التقدم للجامعات والمعاهد.

موعد إعلان مرحلة تقليل الاغتراب

أوضح مكتب التنسيق أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية مباشرة، تمهيدًا لبدء أعمال المرحلة الثالثة.

إغلاق تسجيل رغبات المرحلة الثانية اليوم

يغلق مكتب التنسيق، اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية عبر الموقع الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم ومتابعة نتائج المراحل المختلفة عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.