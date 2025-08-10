نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: 160 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية في موازنة 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء، عبر المركز الإعلامي، عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية في مشروع موازنة 2025/2026 إلى 160 مليار جنيه، بارتفاع يزيد على ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2014/2015، ليستفيد من الدعم نحو 61 مليون مواطن.

كما تم صرف دعم إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه لـ 10 ملايين أسرة في مارس وأبريل 2025.

دعم الخبز والتعليم والصحة

يستفيد من دعم الخبز المدعّم 69 مليون مواطن، حيث تتحمل الدولة 87% من تكلفة إنتاج الرغيف.

ارتفعت مخصصات الأغذية للمدارس والمستشفيات إلى 16.8 مليار جنيه، بزيادة عشرة أضعاف عن 2014/2015.

زادت مخصصات التأمين الصحي إلى 5.9 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة العلاج على نفقة الدولة 27 مليار جنيه، تغطي علاج 2.4 مليون مواطن.

تعزيز الدعم النقدي والمعاشات

ارتفعت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة" إلى 54 مليار جنيه، يستفيد منها أكثر من 7.8 مليون أسرة.

بلغت مساهمات صناديق المعاشات 153.4 مليار جنيه، بزيادة أربعة أضعاف عن 2014/2015.

الإسكان وتطوير العشوائيات

خصصت الحكومة 13.6 مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي في موازنة 2025/2026.

تم تنفيذ 753 ألف وحدة لمحدودي الدخل منذ 2014، وجارٍ تنفيذ 303 آلاف وحدة إضافية.

اكتمل تطوير 357 منطقة غير آمنة بتكلفة 63 مليار جنيه، استفاد منها 1.2 مليون مواطن.

مبادرات تنموية وخدمية

المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" استفاد منه 18 مليون مواطن، وتم تطوير 547 قرية بالكامل في المرحلة الأولى.

مبادرة "بداية" قدمت 288 مليون خدمة طبية وتعليمية واجتماعية خلال 100 يوم من انطلاقها في سبتمبر 2024.