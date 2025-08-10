نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 38 درجة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية.

وسجلت القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 38 في الظل، مع توقعات بارتفاع الإحساس بحرارة الطقس بفعل الرطوبة بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات.

فرص أمطار على سيناء وسلاسل البحر الأحمر



توقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

ظواهر جوية متوقعة

شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.

ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

القاهرة الكبرى: الصغرى 27 – العظمى 38

الإسكندرية: الصغرى 25 – العظمى 34

شرم الشيخ والغردقة: العظمى 41

الأقصر وأسوان وقنا: العظمى 44

شلاتين: العظمى 43

(وتتراوح درجات الحرارة على باقي المدن بين 32 و44 درجة مئوية حسب الموقع الجغرافي).