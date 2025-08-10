نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق هائل يضرب محلات تجارية قرب محطة مترو شبرا الخيمة بالقليوبية في المقال التالي

حريق ضخم قرب محطة مترو شبرا الخيمة يصيب 4 ويوقف حركة القطارات

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حالة من الاستنفار الأمني والذعر الشعبي، مساء السبت، إثر اندلاع حريق هائل في عدد من الباكيات والمحلات التجارية الواقعة بالقرب من محطة مترو الأنفاق، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة بحروق خطيرة، وتعطل حركة القطارات بالخط الثاني.

تفاصيل الحادث واستجابة الطوارئ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغًا عاجلًا يفيد باندلاع حريق في محيط محطة المترو، وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء مزودة بخزانات مياه وفرق متخصصة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، فيما باشرت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحريق عن إصابة سيدة بحروق متفاوتة و3 آخرين باختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، حيث تلقوا العلاج اللازم وما زال بعضهم تحت الملاحظة الطبية.

موقع الحريق وتأثيره على الحركة المرورية والقطارات

تركزت النيران في أحد محلات الكشري وأكشاك مجاورة ضمن السوق التجاري القريب من محطة شبرا الخيمة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة غطت محيط المحطة بالكامل.

ووفقًا للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فقد تم إيقاف حركة القطارات في الاتجاهين بمحطة شبرا الخيمة بشكل مؤقت حفاظًا على سلامة الركاب، خاصة أن الدخان الكثيف حجب الرؤية أمام سائقي القطارات.

عودة تدريجية للحركة وإجراءات السلامة

أكدت الشركة أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية من محطة المنيب وحتى محطة كلية الزراعة، وأن التشغيل في محطة شبرا الخيمة سيستأنف فور إتمام السيطرة الكاملة على الحريق والتأكد من خلو الموقع من أي مصادر خطورة.

كما تم إخلاء المحطة بالكامل من الركاب إلى مناطق آمنة، وفرض طوق أمني حول موقع الحادث لمنع اقتراب المواطنين وضمان سرعة عمل فرق الطوارئ.متابعة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق أعلنت الجهات الأمنية فتح تحقيق موسع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، مع مراجعة أنظمة الكهرباء والغاز في المنطقة، ورجحت مصادر أولية أن ماسًا كهربائيًا قد يكون السبب، إلا أن النتائج النهائية ستعلن عقب انتهاء المعاينات.

وأهابت الأجهزة المعنية بأصحاب المحلات الالتزام باشتراطات السلامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأرواح والممتلكات.