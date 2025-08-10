نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يؤكد توفير المياه للمنتفعين في التوقيتات المناسبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على قيام أجهزة وزارة الري المعنية بتوفير الإحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة وطبقًا للمناوبات المقررة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية خاصة خلال موجات الحرارة العالية.

اجتماع لمتابعة حالة الري ومؤشرات فيضان العام الحالي



جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الري لمتابعة حالة الرى بالمحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية الحالية (الموسم الصيفي)، واستعرض موقف الفيضان بالعام المائى السابق، ومؤشرات الفيضان للعام المائى الحالى، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة السد العالى.

تدابير مرنة للتعامل مع الطلب المتزايد خلال موجات الحرارة



وأكد وزير الري، خلال الاجتماع، على قيام الإدارة المركزية لشئون المياه باتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية فى الشبكة بما يعمل على سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع، والحفاظ علي المناسيب الآمنة على طول نهر النيل بما يحقق الجاهزية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه بسبب موجات الحرارة العالية، مع متابعة أعمال التطهيرات وإزالة التعديات على نهر النيل لتمكين مجرى النهر من إمرار التصرفات المائية المطلوبة.

التزام إدارات الري بالحصص والمناسيب المقررة خلف القناطر



وشدد الوزير على متابعة إدارات توزيع المياه لمدى إلتزام كل إدارة عامة للرى بالحصص المائية المقررة لها، والإلتزام بتنفيذ المناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب، مؤكدا على قيام كل إدارة عامة للرى بحسن إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال الإلتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال تطهيرات الترع ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصابات نهايات الترع، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد للمحافظة على قدرة الشبكة على إستيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.

تأتي هذه المتابعة الدورية من وزارة الموارد المائية والري في إطار خطتها لإدارة الموارد المائية بكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية في الموسم الصيفي، والتي تشهد زيادة الطلب على المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتوسع الأنشطة الزراعية. وتحرص الوزارة على ضمان وصول المياه للمنتفعين بكميات مناسبة وفي أوقاتها المحددة، بجانب تنفيذ أعمال التطهير وإزالة التعديات على نهر النيل والترع للحفاظ على كفاءة شبكة الري، وضمان استيعابها للتصرفات المائية المطلوبة

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع