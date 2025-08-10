نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للباحثين عن الوظائف.. بـ10 محافظات وزارة العمل تعلن توفير 3633 فرصة عمل جديدة فى 34 شركة في المقال التالي

أصدرت وزارة العمل خلال الأيام الماضية، نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

توفير فرص عمل

وقالت "الوزارة" في بيان أنها تلقت، طلبات جديدة من 34 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 3633 وظيفة متوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها ما يناسب أصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

موعد وطرق التقديم على الوظائف المتاحة

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" يكون خلال شهر أغسطس 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو عن طريق مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

المحافظات المتاح بها فرص العمل

وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية التي تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ "الإدارة"، تُعلِن عن وجود فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 10 محافظات هي كالآتي: القاهرة، والغربية، والأسكندرية، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب سيناء، وقنا، والشرقية.

التخصصات المتاحة

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة في التخصصات التالية:

أخصائي تسويق.

أخصائي موارد بشرية.

مهندس إتصالات.

مهندسين كهرباء في جميع التخصصات.

مشرفي ميكانيكا.

تحكم كهرباء.

مدير صيانة.

محاسبين.

مشرف تنجيد.

ليدى جارد - إناث.

مشرف عام.

مشرف موقع.

شيف.

أخصائي مشتريات.

بائعين.

مقدم طلبات.

أخصائي تمويل.

أمين مخازن.

مهندسين ميكانيكا.

إنتاج وجودة.

أعمال إدارية.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

المهن الفندقية.

المطاعم بكافة الأقسام.

عمال انتاج.

عمال نظافة.

تخصصات أخرى.

وظائف ذوي الهمم

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

وزير العمل

وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى الشباب بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.