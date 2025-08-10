نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترو الأنفاق: استئناف تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة الخط الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن استئناف وتشغيل حركة القطارات بالخط الثاني بشكل كامل من محطة المنيب حتى محطة شبرا الخيمة، وذلك بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع بمحيط محطة شبرا الخيمة خارج أسوارها.

وأوضحت الشركة أنه تم الدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة لامتصاص الكثافات، مما ساهم في عودة الحركة بجميع محطات الخط الثاني إلى طبيعتها في الاتجاهين.

وأكدت الشركة أن حركة القطارات بالخطين الأول والثاني تسير بانتظام وبكامل طاقتهما التشغيلية.