المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري تتفقد المراكز اللوجستية بالعريش وتبحث تعزيز التعاون مع محافظة شمال سيناء

أحمد جودة - القاهرة -

زارت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ديوان عام محافظة شمال سيناء، حيث التقت اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة والهلال الأحمر المصري في تيسير العمل الإغاثي، باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشادت إمام بجهود المحافظة في دعم العمل الإنساني والإغاثي، ووصفت شمال سيناء بـ "المحطة النابضة" لتدفق المساعدات إلى غزة، مثمنة التسهيلات المقدمة من الأجهزة التنفيذية التي تسهم في تسريع وتيسير أداء المهام الإنسانية.

من جانبه، أكد اللواء خالد مجاور أهمية الدور الوطني والإنساني للهلال الأحمر المصري، مثمنًا جهوده المستمرة منذ بداية الأزمة في تقديم المساعدات إلى غزة، إلى جانب دعمه للمجتمع السيناوي من خلال القوافل الطبية ومشروعات التنمية المجتمعية.

جولة ميدانية بالمراكز اللوجستية والمخبز الآلي

تفقدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري المراكز اللوجستية والجمركية بمدينة العريش المخصصة لتجهيز المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، إضافة إلى مركز الإمداد الغذائي والمخبز الآلي داخل "المطبخ الإنساني" المسؤول عن تجهيز الخبز الطازج لقطاع غزة.

وأثنت على جهود المتطوعين والعاملين بالمخبز في إنتاج آلاف الأكياس من الخبز يوميًا وفق أعلى المعايير، مؤكدة أهمية دورهم في دعم الأمن الغذائي للسكان في غزة.

متابعة تفويج الشاحنات إلى غزة

في ساعات الصباح الأولى، تابعت إمام عمل الفرق المسؤولة عن تجهيز الشاحنات المفوجة إلى غزة، والتي تواصل العمل منذ الثانية صباحًا وحتى ظهر اليوم التالي، متفقدة عملية التفويج إلى معبر كرم أبو سالم.

مؤتمر صحفي أمام معبر رفح

وكان الهلال الأحمر المصري قد عقد، الأربعاء الماضي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمام معبر رفح، بحضور محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، لعرض الجهود المشتركة في دعم غزة.

