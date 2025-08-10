نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تدرب 100 أخصائي من 10 محافظات على التعامل مع الإعاقات المتعددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول تنفيذ تدريبات متخصصة للتعامل مع أصحاب الإعاقات المتعددة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمع بصرية.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الجمعيات الأهلية، وتدريب الأخصائيين في مجال تأهيل وتعليم الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة في مرحلة الطفولة المبكرة.

10 محافظات مستهدفة

يشمل التدريب حاليًا نحو 100 أخصائي من عشر محافظات هي:

القاهرة، الجيزة، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، بني سويف، سوهاج، المنيا، والشرقية.

ويتم اختيار الجمعيات المشاركة وفق معايير محددة تشمل الكفاءة الإدارية والفنية، واستقرار الأخصائيين داخل الهيكل الإداري للجمعية، والسعة المكانية المتاحة.

تجهيزات متكاملة ودعم تدريبي

من المقرر تأثيث فصول لتأهيل وتعليم الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمع بصرية حتى سن 6 سنوات، وتزويدها بكافة أدوات الأنشطة التأهيلية.

وسيحصل المتدربون على شهادات معتمدة من مركز نداء للتدريب والتنمية المهنية، وأكاديمية "بيركنز الدولية" بالولايات المتحدة الأمريكية، برعاية صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة “عطاء”.

مسار تعليمي وتأهيلي للأطفال

تم اختيار المحافظات التي تضم فصولًا لمتعددي الإعاقة تم إنشاؤها في مدارس التربية الخاصة "النور والأمل"، بموجب بروتوكول تعاون بين جمعية نداء ووزارة التربية والتعليم، وذلك لضمان وجود مسار تعليمي وتأهيلي متكامل للأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمع بصرية.