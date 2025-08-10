نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف قطارات المترو في محطة شبرا الخيمة: أدخنة تحجب الرؤية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توقف حركة قطارات الخط الثاني بمحطة شبرا الخيمة في الاتجاهين، عقب اندلاع حريق ضخم بأحد المحال التجارية خارج سور المحطة، ما أدى إلى تصاعد كميات كبيرة من الدخان وحجب الرؤية أمام السائقين.

وأكدت الشركة أنه تم إخلاء المحطة بالكامل من الركاب كإجراء احترازي، واستمرار تشغيل القطارات بين محطتي المنيب وكلية الزراعة في الاتجاهين، لحين السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل محطة شبرا الخيمة في أسرع وقت ممكن.