توقف قطارات المترو في محطة شبرا الخيمة: أدخنة تحجب الرؤية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف قطارات المترو في محطة شبرا الخيمة: أدخنة تحجب الرؤية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توقف حركة قطارات الخط الثاني بمحطة شبرا الخيمة في الاتجاهين، عقب اندلاع حريق ضخم بأحد المحال التجارية خارج سور المحطة، ما أدى إلى تصاعد كميات كبيرة من الدخان وحجب الرؤية أمام السائقين.

وأكدت الشركة أنه تم إخلاء المحطة بالكامل من الركاب كإجراء احترازي، واستمرار تشغيل القطارات بين محطتي المنيب وكلية الزراعة في الاتجاهين، لحين السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل محطة شبرا الخيمة في أسرع وقت ممكن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

