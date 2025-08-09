نشوب حريق هائل بعدد من المحال بشبرا الخيمة ووصول 9 سيارات إطفاء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 أغسطس 2025 11:24 مساءً - شهدت منطقة مترو محطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نشوب حريق هائل بمحل عصائر امتدت لعدد من المحال المجاورة، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة من قبل قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتتم بعدها أعمال التبري بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل عصائر بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ولمتدت لعدد من المحال المجاورة.