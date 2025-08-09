مودرن سبورت يتقدم على الأهلى 2-1 فى الجولة الأولى للدورى بعد 75 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 أغسطس 2025 11:24 مساءً - ويُدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدي حكماً للساحة، ويعاونه شريف عبد الله وإسلام أبو العطا (مساعدين)، أحمد ناصر (حكماً رابعاً)، مصطفى مدحت ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

بدأت المباراة بهدوء حذر من الفريقين، وبدأ الأهلي يسيطر على أجواء اللقاء تدريجياً وأشهر الحكم بطاقة صفراء لـ أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه، قبل أن يواصل الأهلي السيطرة على مجريات المباراة، وضغط الأهلي بكل خطوطه باحثاً عن هدف أول مع محاولات متباعدة من مودرن لزيارة مرمى مصطفى شوبير.

بدأت المباراة تزداد سخونة تدريجياً ونال تريزيجيه بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 18، وضغط الأهلي لكن دون خطورة حقيقية ونال محمد هلال لاعب مودرن سبورت بطاقة صفراء للخشونة مع محمد شكري في الدقيقة 26، وتوقف اللعب بسبب تلقي جنش حارس مودرن سبورت العلاج للإصابة.