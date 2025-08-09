60 دقيقة.. حسام حسن يسجل هدف التعادل لـ مودرن سبورت أمام الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 أغسطس 2025 11:24 مساءً - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي ومودرن سبورت المقامة حالياً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى لـمسابقة الدوري المصري التي يحمل الأهلي لقبها والنتيجة التعادل بهدف لمثله.

ويُدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدي حكماً للساحة، ويعاونه شريف عبد الله وإسلام أبو العطا (مساعدين)، أحمد ناصر (حكماً رابعاً)، مصطفى مدحت ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

بدأت المباراة بهدوء حذر من الفريقين، وبدأ الأهلي يسيطر على أجواء اللقاء تدريجياً وأشهر الحكم بطاقة صفراء لـ أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه، قبل أن يواصل الأهلي السيطرة على مجريات المباراة، وضغط الأهلي بكل خطوطه باحثاً عن هدف أول مع محاولات متباعدة من مودرن لزيارة مرمى مصطفى شوبير.

بدأت المباراة تزداد سخونة تدريجياً ونال تريزيجيه بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 18 ،وضغط الأهلي لكن دون خطورة حقيقية ونال محمد هلال لاعب مودرن سبورت بطاقة صفراء للخشونة مع محمد شكري في الدقيقة 26، وتوقف اللعب بسبب تلقي جنش حارس مودرن سبورت العلاج للإصابة.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول لكن دون جدوى ونال محمد شكري بطاقة صفراء في الدقيقة 38 للخشونة، وسدد تريزيجيه تسديدة قوية مرت بجوار القائم بسنتيمترات، وفشلت محاولات الفريقين للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وأجرى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي تغيير ثنائي مع بداية الشوط الثاني من مباراة مودرن سبورت ، ودفع ريبيرو بـكريم فؤاد بدلاً من محمد شكري، كما دفع بـطاهر محمد طاهر بدلاً من محمد مجدي أفشة، وسجل أحمد رضا لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 50 من تمريرة أحمد مصطفى زيزو .

نشط أداء مودرن بعد هدف الأهلي، وسجل حسام حسن هدف لمودرن سبورت في الدقيقة 59 ألغاه الحكم بداعي التسلل، لكن تقنية الفار أقرت بصحة الهدف لتصبح النتيجة هي التعادل بهدف لمثله.

ويضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، كلاً من: مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: محمد الشناوي وجراديشار وأشرف داري وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

فيما يضم تشكيل مودرن سبورت الذي أعلنه مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق، كلاً من: محمد أبو جبل، محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي، محمد هلال، محمد مسعد، احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا ، فيجيري وايبا

ويجلس على مقاعد بدلاء مودرن سبورت كل من: كريم عماد، وليد فرج، حسام حسن، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، عبد الرحمن رشدان.