اندلاع مظاهرات ضد حكومة نتنياهو وسط تل أبيب وإغلاق عدة شوارع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 أغسطس 2025 11:24 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين بدأوا بإغلاق شوارع وسط تل أبيب فى إطار الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو.

أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن مجلس وزراء نتنياهو هو حكومة موت، وأضافت "إذا قررت احتلال أجزاء من غزة وقتل أبناؤنا سنطاردك فى كل مكان".

وأشارت إلى أن "نتنياهو هو المسؤول عن الإخفاقات والحكومة تديرها شخصيات تحب الموت، مطالبه ويتكوف بتقديم مقترح حقيقي لضمان عودة الرهائن ووقف الحرب".

ودعت جميع الإسرائيليين الخروج إلى الشوارع في مواجهة هذه الحكومة لاستعادة الدولة.

يذكران، تظاهر نشطاء من حركة "إخوة وأخوات في السلاح" الإسرائيلية، وآخرون، أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب، وذلك في اليوم الـ672 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني مطالبين بوقف تلك الحرب.

وتحت شعار: "ترامب - كن بالغًا مسؤولًا وأوقف الحرب"، نظم النشطاء التظاهرة، وطالبوا بإعادة الرهائن ووقف الحرب التي تقترب من عامها الثاني على التوالي، وخلفت آلاف القتلى والمصابين.