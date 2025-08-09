حبس التيك توكر نعمة أم إبراهيم لاتهامها بنشر مقاطع مسيئة للمجتمع 4 أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 أغسطس 2025 10:28 مساءً - قررت النيابة العامة بمركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، حبس صانعة المحتوى" نعمة أم إبراهيم " أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها فى المواعيد القانونية.

ويأتى ذلك على خلفية قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى وذلك من أجل المساهمة فى تحقيق أمول غير مشروعة.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة إخطار من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة يفيد برصد صانعة محتوى تقوم بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة بمركز شرطة إدكو تم ضبط المذكورة بمنطقة مركز شرطة إدكو بالبحيرة" وبحوزتها الأدوات المستخدمة فى التصوير " وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية، غير مشروعة.

وتم التحفظ على الأدوات التى تم ضبطها بحوزة المتهمة وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها فى المواعيد القانونية.