الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية حفل تخرج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل وذلك بعد إتمام تأهيلهم داخل الكلية.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية داخل الكلية وفقًا لأحدث النظم العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية العسكرية، أعقبها كلمة أقدم الخريجين الذى وجه خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما قدمته لهم من رعاية وإهتمام خلال فترة تدريبهم بالكلية العسكرية التكنولوجية، مشيرًا إلى الدور الهام الذى قامت به الكلية فى تزويدهم بالوعى والمعرفة على أسس وطنية قبل بدء حياتهم العملية فى خدمة الوطن، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة وتكريم الطلبة المتفوقين.

وألقى اللواء / الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة هنأ خلالها الخريجين بعد إجتيازهم الدورة متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم العملية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل الدارسين علميًا وبدنيًا بما يسهم فى إعداد أجيال من الكوادر المتخصصة فى كافة المجالات ليكونوا قادرين على آداء المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار.

كما ألقى المستشار / خالد عبد الوهاب مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الدورات التى تسهم فى إعداد الكوادر البشرية بمختلف مؤسسات الدولة وصقل مهاراتهم وتزويدهم بأعلى درجات الإنضباط الذاتى ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها، وإختتمت المراسم بتبادل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية.

حضر الفعاليات اللواء / محمد متولى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية العسكرية التكنولوجية وعدد من مسئولى وزارة العدل.