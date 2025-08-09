وزير الزراعة يتفقد أعمال التطوير بمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة ويوجه بسرعة الإنجاز

تفقد، علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، لمتابعة سير أعمال التطوير الشاملة التي تجري بها، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم إنجازه من تكليفات في إطار النهوض بالمحطة، وإعادتها إلى سابق عهدها.

وأكد الوزير، خلال جولته، أن محطة الزهراء تعد صرحًا تاريخيًا وقوميًا فريدًا، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطويرها والحفاظ على سلالاتها النادرة من الخيول العربية الأصيلة، لما لها من قيمة ثقافية واقتصادية كبيرة، لافتا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على قيمتها التاريخية مع إضفاء الطابع الحضاري لها.

وشملت جولة وزير الزراعة بالمحطة تفقد: المسطحات، والملاعب، والعنابر، ومباني الإيواء التي يجرى تطويرها وفقًا لأحدث المعايير الدولية، كذلك المظلات الذي يتم إنشاؤها حاليا، وأعمال زراعات النخيل، وتمهيد الطرق الداخلية، وتهذيب الاشجار، وتركيب شبكات الري، وأعمال البنية التحتية.

وتفقد "فاروق" أيضا المستشفى البيطري الملحقة بالمحطة، والتي وجه أيضا بإجراء عمليات تطوير شاملة لها، وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، لتقديم أفضل خدمات الرعاية البيطرية للخيول بالمحطة. ووجه وزير الزراعة أيضا بسرعة إنجاز أعمال التطوير الشاملة التي تجرى بالمحطة، فضلا عن تحديث ميدان العرض والسباقات، كذلك تطوير منطقة استقبال الزوار لتكون مركزًا يبرز تاريخ المحطة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو إعادة محطة الزهراء إلى مكانتها الرائدة عالميًا في تربية الخيول العربية الأصيلة، وجعلها وجهة سياحية مهمة، لافتا إلى أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع أعمال التطوير، مؤكدًا على متابعته المستمرة للمشروع لضمان إنجازه في الموعد المحدد.