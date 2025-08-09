فتوح : قرار حكومة الاحتلال إعادة احتلال غزة كارثة وبداية تنفيذ خطة تهجير وقتل جماعي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 أغسطس 2025 12:33 مساءً -

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من قرار المجلس الأمني المصغر لكيان الإحتلال الإسرائيلي بإعادة الهجوم البري على قطاع غزة بدءًا بمدينة غزة المكتظة بمليون فلسطيني مؤكداً أن القرار يمثل إعلاناً صريحاً لبدء خطة التهجير القسري والقتل الجماعي .

وأضاف فتوح إن هذا العدوان يعكس نوايا الإحتلال لفرض واقع جديد عبر إعادة إحتلال مدينة غزة وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وسياسية ويمهد لمجازر وجرائم تطهير عرقي بحق أبناء شعبنا في القطاع .

وشدد رئيس المجلس أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ولا يمكن أن يفرض على غزة أي حكم أو سيادة أو وصاية سوى للفلسطينيين عبر مؤسساتهم الشرعية وعلى رأسها منظمة التحرير والسلطة الوطنية .

وأعاد رئيس المجلس دعوته المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية إلى إستخدام جميع الوسائل المتاحة لإجبار حكومة الإحتلال على وقف عدوانها وفرض الحماية الدولية لشعبنا ، مجدداً

مطالبته شعوب العالم بالخروج للميادين والضغط على حكوماتهم لوقف الإبادة الجماعية وتهجير الشعب الفلسطيني .

وختم فتوح مشدداً على أن شعبنا لن يقبل بهذا المخطط وسيبقى متمسكاً بحقوقه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال .