نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والجهات المرتبطة بها خلال شهر يوليو 2025، وذلك عبر تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى الموسمية، وخاصة تلك المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، لما قد تسببه من تأثيرات على استقرار وكفاءة الخدمات في بعض المناطق.

توجيهات للتفاعل السريع مع الشكاوى الحرجة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تكثيف جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين ومعالجتها بشكل عاجل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أفضل استجابات ممكنة.

وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق استجابة فعالة وسريعة، خاصة في الفترات التي تشهد موجات حر تؤثر على المرافق والخدمات.

218 ألف شكوى خلال شهر واحد

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 218 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال يوليو الماضي، حيث تم بعد المراجعة والفحص المبدئي، توجيه 180 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، فيما تم حفظ 38 ألف شكوى مركزيًا قبل إحالتها.

الوزارات الأكثر تلقيًا للشكاوى

أشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة، حيث تلقت 9 وزارات فقط 89% من هذه الشكاوى، وهي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية.

وزارات تحقق نسب إنجاز مميزة

حققت عدة وزارات نسب إنجاز مرتفعة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى، أبرزها: الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية، السياحة والآثار، الصناعة، الشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية.