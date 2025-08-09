نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 218 ألف شكوى وطلب خلال يوليو.. منظومة الشكاوى الحكومية تكشف حصاد جهودها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو 2025، وذلك من خلال تقرير مفصّل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تكثيف الجهود في تلقي ورصد شكاوى المواطنين ومعالجتها، في إطار سعي الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

كما وجّه بالاهتمام بالشكاوى الموسمية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، لما قد تسببه من تأثير على كفاءة واستقرار الخدمات، مع التفاعل السريع واتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق أفضل استجابة ممكنة.

إحصائيات يوليو: 218 ألف شكوى وطلب واستفسار

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة واصلت دورها الحيوي بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة، حيث تم تلقي ورصد 218 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال يوليو.

وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 180 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، فيما تم حفظ 38 ألف شكوى مركزيًا قبل الإحالة.

الوزارات الأكثر استقبالًا للشكاوى

وبيّن التقرير أن الوزارات استحوذت على 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث تلقت 9 وزارات، وهي:

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

التربية والتعليم والتعليم الفني

الداخلية

الكهرباء والطاقة المتجددة

الصحة والسكان

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التضامن الاجتماعي

التموين والتجارة الداخلية

البترول والثروة المعدنية

ما نسبته 89% من الشكاوى الموجهة إلى الوزارات.

وزارات تحقق نسب إنجاز مميزة

كما أشار التقرير إلى أن وزارات الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية، السياحة والآثار، الصناعة، الشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية، حققت نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى وسرعة الرد عليها خلال الشهر.