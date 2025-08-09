نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بالشكاوى الموسمية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يوليو 2025، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

تكثيف الجهود لمعالجة الشكاوى وتحسين الخدمات

أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين ومعالجتها، في إطار حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

وشدد مدبولي على إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الموسمية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، لما لها من تأثير مباشر على استقرار وكفاءة الخدمات، مشددًا على ضرورة التفاعل السريع مع هذه الشكاوى واتخاذ التدابير المناسبة لضمان أفضل استجابة ممكنة للمواطنين.

إحصاءات الشكاوى خلال يوليو 2025

أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 218 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر يوليو الماضي، تم توجيه 180 ألف شكوى منها إلى الجهات المختصة، بينما تم حفظ 38 ألف شكوى مركزيًا قبل الإحالة.

الوزارات تتصدر استقبال الشكاوى

أضاف الرفاعي أن الوزارات استحوذت على 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث تلقت 9 وزارات رئيسية، وهي:

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

التربية والتعليم والتعليم الفني

الداخلية

الكهرباء والطاقة المتجددة

الصحة والسكان

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التضامن الاجتماعي

التموين والتجارة الداخلية

البترول والثروة المعدنية

هذه الوزارات مجتمعة استقبلت 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الوزارات.

وزارات تحقق نسب إنجاز مميزة

وأشار التقرير إلى أن عددًا من الوزارات حقق نسب إنجاز واستجابة عالية في معالجة الشكاوى وسرعة الرد عليها خلال يوليو، من أبرزها:

وزارة الأوقاف

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وزارة الصحة والسكان

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزارة البترول والثروة المعدنية

وزارة السياحة والآثار

وزارة الصناعة

وزارة الشباب والرياضة

وزارة التموين والتجارة الداخلية