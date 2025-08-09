نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية لشهر يوليو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو 2025، من خلال تقرير مفصّل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد مدبولي على ضرورة تكثيف جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين ومعالجتها، في إطار حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

وشدد على الاهتمام بالشكاوى الموسمية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، والتي قد تؤثر على استقرار وكفاءة الخدمات، مع سرعة التفاعل واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أفضل استجابة ممكنة للمواطنين.

إحصاءات الشكاوى خلال يوليو 2025

أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 218 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر يوليو، تم توجيه 180 ألفًا منها إلى الجهات المختصة، وحفظ 38 ألف شكوى مركزيًا قبل الإحالة.

الوزارات: استحوذت على 71% من الشكاوى، وتصدرت 9 وزارات، بينها الإسكان، التربية والتعليم، الداخلية، الكهرباء، الصحة، الاتصالات، التضامن، التموين، والبترول، بنسبة 89% من شكاوى الوزارات.

المحافظات: حصلت على 18% من الشكاوى، وتصدرت القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية.

الهيئات المرتبطة إلكترونيًا: استقبلت 11% من الشكاوى، منها هيئة الرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة الدواء المصرية.

الجامعات: سجلت جامعات عين شمس والقاهرة والمنصورة والإسكندرية وغيرها معدلات حسم مرتفعة للشكاوى.

جهود بارزة في القطاعات المختلفة

قطاع الصحة

تلقت المنظومة 16.2 ألف شكوى واستغاثة، بينها 4140 حالة طبية عاجلة، و2839 شكوى من نقص أو ارتفاع أسعار الأدوية، و1723 طلبًا من قوائم الانتظار، إضافةً إلى 1554 شكوى من تدني مستوى الخدمة ببعض المنشآت. تم حسم 16.1 ألف شكوى.

الحماية الاجتماعية

تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7.1 ألف شكوى، شملت إصدار 2720 كارت "تكافل وكرامة"، وإنهاء إجراءات 451 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، وإنقاذ 49 مواطنًا بلا مأوى.

أصحاب المعاشات

عالجت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 3979 شكوى، بينها صرف مستحقات لـ608 مواطنين.

ضبط الأسواق والأسعار

وزارة التموين: تعاملت مع 4268 شكوى، وحسمت 5148 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

جهاز حماية المستهلك: تلقى 1692 شكوى، وحسم 1819 شكوى.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء: تعاملت مع 266 شكوى وحسمت 405 منها.

قطاع البترول

عالجت وزارة البترول وشركاتها 3010 شكاوى، منها أعطال العدادات وتسريبات الغاز، وحسمت 3687 شكوى.

الإسكان والمرافق

تصدرت الشكاوى بـ41.7 ألف شكوى، منها 23.3 ألف تخص قطاع الإسكان، و18.4 ألف تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي.

شكاوى الطوارئ والأمن

شكاوى الطوارئ: 3749 بلاغًا، شملت حفر الطرق، أعمدة الإنارة المتهالكة، والمباني الآيلة للسقوط، وتم التعامل معها فورًا.

وزارة الداخلية: تعاملت مع 18.3 ألف شكوى، بينها 11.6 ألف تخص الأمن العام، و1131 شكوى تخص المرور.

وزارة العدل: عالجت 681 شكوى.

قطاعات أخرى

الاتصالات: 9.4 ألف شكوى، بينها أعطال الإنترنت والهاتف الأرضي بعد حريق سنترال رمسيس.

الكهرباء: 16.9 ألف شكوى، خاصةً بانقطاع التيار في الجيزة بعد تعطل محطة جزيرة الذهب.

التعليم: 19.2 ألف شكوى، تشمل التعليم قبل الجامعي والجامعي.

الموارد المائية والري: 2265 شكوى، معظمها عن نقص المياه وتطهير المجاري المائية.

النقل: 1109 شكاوى من مستخدمي خدمات الوزارة.

المعاملات المصرفية: البنك المركزي تلقى 4612 شكوى، وحسمت البنوك 6049 شكوى.

الأوقاف: 1020 شكوى تخص المساجد وأوضاع الأئمة.

البيئة: 6336 شكوى، معظمها عن تراكم القمامة.

التأكيد على الاستجابة السريعة

أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تواصل تعزيز قدراتها لتحقيق تواصل فعال مع المواطنين، وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، في ظل إقبال متزايد على التواصل معها على مدار الساعة.