نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء سحب كراسات التقديم بالمعهد الصحي الشرطي للعام الدراسي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، استقبال طلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بـ المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك للعام الدراسي 2025-2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية علمي، على أن يجتازوا الاختبارات المقررة.

مواعيد سحب واستلام الكراسات

سحب الكراسات: من السبت 9/8/2025 حتى الأربعاء 10/9/2025، بمستشفيات هيئة الشرطة في مدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط.

استلام الكراسات بعد استيفائها: من الاثنين 11/8/2025 حتى السبت 13/9/2025، بمقر المعهد في مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

مدة الدراسة والمزايا التعليمية

تبلغ مدة الدراسة سنتين يحصل بعدها الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ودرجة معاون أمن ثالث، مع التدرج في الترقي وفقًا للقوانين المنظمة.

تبدأ الدراسة بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة 3 أشهر سنويًا بنظام الإقامة الداخلية.

مناهج المعهد مماثلة للمعاهد الصحية بوزارة التعليم العالي، ويحصل الطالب على جميع امتيازات وخدمات أفراد هيئة الشرطة.

شروط القبول

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين غير مجنسين.

السن بين 18 و25 عامًا في 1 أكتوبر 2025.

الطول: 160 سم فأكثر للإناث، 165 سم فأكثر للذكور، والوزن وفق المعادلة (الوزن = الطول – 100) بهامش ±10 كجم.

الحصول على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية علمي بنسبة لا تقل عن 60%، واللغة الإنجليزية 65% على الأقل.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها للذكور.

حسن السير والسلوك، وعدم صدور أحكام جنائية أو مخلة بالشرف.

عدم الفصل من المعاهد الشرطية أو العسكرية أو أي جهة حكومية بقرار نهائي.

اللياقة الصحية وفق تقرير المجلس الطبي المتخصص.

عدم الزواج أو سبق الزواج، والتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

تقديم أشعة صدر حديثة بتقرير مختوم من مستشفى حكومي أو جامعي.

المزايا الممنوحة للطلاب