نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 9 أغسطس 2025، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم المناطق، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

السحب والشبورة المائية

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، عن ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تتكون شبورة مائية من الساعة 8:40 صباحًا على مناطق شمالية حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء ومدن القناة.

الرطوبة واضطراب الملاحة

أوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بمقدار يتراوح بين درجتين وأربع درجات.

كما تشهد الملاحة البحرية في خليج السويس اضطرابًا، حيث تصل سرعة الرياح إلى (40-50) كم/س، وارتفاع الأمواج بين (2-3) أمتار.

فرص سقوط الأمطار

تشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، خاصة السلوم ومطروح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 37°، الصغرى 26°

الإسكندرية: العظمى 32°، الصغرى 24°

مطروح: العظمى 31°، الصغرى 24°

سوهاج: العظمى 41°، الصغرى 26°

قنا: العظمى 42°، الصغرى 27°

أسوان: العظمى 43°، الصغرى 27°