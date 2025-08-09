نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "النقل تفتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي المجاني لسائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل.. فرص عمل وشهادات معتمدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "النقل تفتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي المجاني لسائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل.. فرص عمل وشهادات معتمدة"

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، والذي ينطلق يوم السبت 16 أغسطس 2025 بمركز تدريب السائقين بمدينة السادس من أكتوبر، تحت شعار:

"سائق واعٍ... لطريق آمن".

أهداف البرنامج

يأتي إطلاق هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة منظومة النقل البري، وتأهيل العاملين بهذا القطاع الحيوي، بما يحقق:

القيادة الآمنة والمسؤولة.

تعزيز السلامة على الطرق.

تقليل معدلات الحوادث.

رفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري.

إتاحة فرص عمل داخل وخارج مصر.

مميزات البرنامج التدريبي

تدريب مجاني بالكامل دون أي رسوم.

دون أي رسوم. شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

فرص توظيف بالشركات التابعة لوزارة النقل، مثل: شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS، وشركة غرب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا، والاتحاد العربي للنقل البري (سوبر جيت)، وأكتا للنقل الجماعي، والشركة المصرية للأتوبيس الترددي، وتاكسي العاصمة، وشركة النيل لنقل البضائع.

مرتبات مجزية بعد اجتياز البرنامج.

منهج التدريب

يتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية، ويشمل:

قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور.

الصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال.

مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة.

التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية.

مواعيد ومكان التنفيذ

ينطلق التدريب يوم السبت 16 أغسطس 2025 بمركز تدريب السائقين التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري، الكائن في مدينة السادس من أكتوبر – طريق الواحات أمام سوق الجملة – بجوار هيئة النقل العام.

طريقة التسجيل

للاستعلام والتسجيل، يمكن الاتصال على الرقم: 01003756385، علمًا بأن الأولوية بأسبقية التسجيل.