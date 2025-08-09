نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الكهرباء تطلق التيار بالمرحلة الثانية لمشروعات الدلتا الجديدة.. دعم كامل للتنمية الزراعية والعمرانية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

"الكهرباء تطلق التيار بالمرحلة الثانية لمشروعات الدلتا الجديدة.. دعم كامل للتنمية الزراعية والعمرانية"، في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، ومواصلة العمل على إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة، تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق التيار الكهربائي ووضع الجهد بالمرحلة الثانية لعدد من محطات المحولات والخطوط الهوائية، لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

توفير الطاقة لمشروعات التنمية

أكد الوزير أن المشروع يستهدف دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي والتصنيع الزراعي، بما يشمل الصوب الزراعية والمزارع الحديثة التي يشرف عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وتم تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية وفي توقيت قياسي، مراعاة لمواعيد زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية.

تفاصيل الأعمال المنفذة

شملت المرحلة الثانية:

وضع الجهد على الخط الهوائي (ND5 / أكتوبر 500) جهد 220 ك.ف، بطول 28.4 كم ويضم 88 برجًا.

وضع الجهد على الخط الهوائي (ND5 / ND6) جهد 220 ك.ف، بطول 36.6 كم ويضم 113 برجًا.

تشغيل المحطة المتنقلة ND6 جهد 220/22/22 ك.ف، بسعة 60 م.ف.أ.

وضع الجهد على الخط الهوائي (ND6 / ND7) جهد 220 ك.ف، بطول 50 كم ويضم 154 برجًا.

تشغيل محطة محولات ND7 بسعة إجمالية (2×175 + 3×40) م.ف.أ.

تشغيل الخط الهوائي (ND7 / ND9) جهد 66 ك.ف، بطول 34 كم ويضم 100 برج.

تشغيل المحطة المتنقلة ND9 بسعة 40 م.ف.أ.

تعزيز مرونة الشبكة القومية

أوضح الوزير أن هذه المشروعات تعزز من مرونة الشبكة القومية للكهرباء، وترفع قدرتها على تلبية احتياجات التوسعات التنموية في المناطق الزراعية والعمرانية الجديدة، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

التزام واستراتيجية واضحة

شدد الدكتور عصمت على التزام قطاع الكهرباء بتنفيذ خطة متكاملة لتوفير الطاقة لكافة الاستخدامات، مع الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتحسين جودة الخدمة، وضمان استقرار الشبكة الموحدة، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.