"من الاستثمار السياحي إلى دعم الدواء والتعليم.. حصاد حافل لرئيس الوزراء هذا الأسبوع"

أحمد جودة - القاهرة

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في إنفوجراف جديد، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت ملفات الاستثمار، والصناعة، والتعليم، ورعاية المصريين بالخارج.

ففي قطاع السياحة، شهد رئيس الوزراء افتتاح فندق "Palace Beach Resort Marassi" بالساحل الشمالي، باستثمارات بلغت 9 مليارات جنيه، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وفي قطاع الصناعة، تم الإعلان عن مشروع جديد لاستغلال مواقع خام الرمال الكاولينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قدرها 90 مليون يورو، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الأدوية.

كما كشف التقرير عن تحقيق الشركات الأجنبية العاملة في سوق الدواء المصرية نموًا بنسبة 43% خلال عام 2024، مع توفر مخزون استراتيجي آمن من الخامات الدوائية يكفي لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف رعاية المصريين في الخارج يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أبناء الوطن أينما كانوا.