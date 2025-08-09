أحمد جودة - القاهرة - "إطلاق مبادرة «مدرستك في مصر» لأبناء المصريين بالخارج.. خطوة تربط الأجيال بوطنهم"

"إطلاق مبادرة «مدرستك في مصر» لأبناء المصريين بالخارج.. خطوة تربط الأجيال بوطنهم"، في استجابة مباشرة لمطالب أبناء الجاليات المصرية بالخارج، شهدت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، المنعقد في القاهرة يومي 3 و4 أغسطس 2025، توقيع بروتوكول إطلاق مبادرة "مدرستك في مصر"، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التربية والتعليم، وذلك كما يظهر في الصورة التي توثق لحظة التوقيع الرسمي.

المصريين بالخارج

وتهدف المبادرة إلى توفير خدمات تعليمية متميزة لأبناء المصريين المقيمين خارج البلاد، عبر تمكينهم من دراسة المناهج المصرية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن تعزيز ارتباطهم بالوطن الأم. وتشمل المبادرة إنشاء فصول رقمية تفاعلية، تتيح للطلاب بالخارج متابعة المناهج المصرية بشكل منظم وفعّال، بالتنسيق الكامل بين الوزارتين والجهات المعنية.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة ضمن رؤية الدولة لدعم المصريين في الخارج، وترسيخ الروابط الثقافية والتعليمية بين الأجيال الجديدة ووطنهم.