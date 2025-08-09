نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتورة جيهان رجب لـ "دوت الخليج": التسويق هو سر النجاح وروح ريادة الأعمال في السوق التنافسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة جيهان رجب، أستاذ التسويق بكلية التجارة – جامعة عين شمس، أن التسويق يُعدّ المحرك الحقيقي لنجاح أي مشروع ريادي، موضحة أن الفكرة المبتكرة قد تكون البداية، لكنّ تحويلها إلى مشروع ناجح قادر على المنافسة في السوق يتطلب استراتيجيات تسويقية محكمة.

وأشارت الدكتورة جيهان إلى أن التسويق لم يعد مجرد وسيلة لترويج منتج أو خدمة، بل أصبح علمًا وفنًا يرتكز على فهم دقيق لاحتياجات العملاء وسلوكهم، وبناء علاقة طويلة الأمد معهم، مؤكدة أن إدارة العلامة التجارية تُعد أحد الأعمدة الأساسية للتسويق الناجح، حيث تمثل شخصية المشروع وصورته الذهنية لدى الجمهور.

وفي ذات السياق، لفتت إلى أهمية تحليل السوق كخطوة أولى لفهم الفرص المتاحة وتحديد الفئة المستهدفة بدقة، مشددة على أن صياغة "قيمة مضافة واضحة" تقنع العميل بأن ما يقدمه المشروع هو الحل الأفضل، تُعد عنصرًا حاسمًا في التميز السوقي، ولا تقتصر هذه القيمة – حسب وصفها – على الخصائص الوظيفية للمنتج، بل تمتد لتشمل المشاعر والانطباعات التي يخرج بها العميل من تجربة الشراء.

وأوضحت أن ما يدفع العملاء للعودة والشراء مرة أخرى، أو حتى لترشيح المنتج أو الخدمة للآخرين، هو الشعور بقيمة حقيقية واستثنائية لا يمكن إيجادها بسهولة لدى المنافسين، مؤكدة أن القيمة المقدمة هي حجر الزاوية في بناء ولاء العملاء.

وأكدت الدكتورة جيهان رجب أن بناء علامة تجارية قوية لا يقتصر على الشعار أو الألوان، بل يشمل اتساق الهوية البصرية والرسائل التسويقية والقيم التي تعكسها العلامة، مشيرة إلى أن المنافسة لم تعد تقتصر على الأسعار بل أصبحت تتعلق بالثقة والانطباع والمعنى الذي يحمله المنتج أو الخدمة في أذهان المستهلكين.

وشددت على أن اكتساب ميزة تنافسية أصبح ضرورة حتمية لأي مشروع يسعى للاستمرار في السوق، وهذه الميزة – حسب تعبيرها – قد تأتي من الابتكار، أو من جودة تجربة العميل، أو سرعة الاستجابة، أو حتى من طريقة التواصل مع الجمهور، مؤكدة أن كلما كانت الميزة فريدة وصعبة التقليد، زادت قوتها وتأثيرها في السوق.

ورأت أن رائد الأعمال الناجح لا يعتمد على وسيلة تسويقية واحدة، بل يوظف مزيجًا متكاملًا من الوسائل الرقمية مثل التسويق عبر المحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحليلات البيانات، إلى جانب الوسائل التقليدية التي تمنحه تواجدًا ماديًا وملموسًا في المجتمع.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت أ.د. جيهان رجب أن التسويق ليس نشاطًا مؤقتًا أو مرحلة زمنية تنتهي، بل هو عملية مستمرة تتطور بتطور السوق واحتياجات العملاء، لافتة إلى أن من يُتقن أدوات التسويق ويستثمر بذكاء في بناء علامة تجارية قوية وقيمة سوقية واضحة وميزة تنافسية متينة، يضمن لمشروعه القدرة على البقاء والنمو حتى في أكثر البيئات التنافسية تعقيدًا.