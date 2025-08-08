الزمالك يفتتح الدوري بثنائية في سيراميكا.. وجول شحاتة سوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 11:54 مساءً -

حقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، وسجل هدفى الزمالك ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

مع بداية المباراة ضغط سيراميكا على دفاعات الزمالك، وفى الدقيقة 4 سدد فخرى لاكاى كرة قوية ارتطمت بالقائم لتحرم سيراميكا من هدف التقدم، وبعد منتصف الشوط بدأ الزمالك يحاول السيطرة على اللقاء ويهاجم لكن بدون فائدة.

وفى الدقيقة 26 سدد محمد شحاتة كرة صاروخية وعمرو السولية بتاكلينج نموذجى ينقذ شباك سيراميكا، وحصل فخرى لاكاي على بطاقة صفراء في الدقيقة 27 للتدخل بقوة على الونش.

واستمرت محاولات الفريقين فى البحث عن هدف التقدم لكن دون جدوى، وفى الدقيقة 45 + 4 سدد ناصر ماهر كرة مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد بسام، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

مع بداية الشوط الثاني ضغط الزمالك بقوة وكاد عبد الله السعيد يسجل هدف التقدم، وفى الدقيقة 54 ارتكب محمود بنتايج خطأ أمام منطقة جزاء الزمالك، وسدد أحمد بلحاج الكرة فى الحائط البشرى.

فى الدقيقة 64 أجرى على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا أولى التبديلات بخروج عمرو السولية ودخول مروان عثمان، وفى الدقيقة 66 أجرى فيريرا أول تبديل بخروج عبد الله السعيد وشيكو بانزا وخول أدم كايد، وعبد الحميد معالى، وفى الدقيقة 75 خرج ناصر منسى ونبيل دونجا ودخل سيف الجزيرى وسيف جعفر.

وكاد سيراميكا يخطف هدف التقدم لولا مرور الكرة بجوار قائم مرمى محمد صبحى، وفى الدقيقة 84 سجل ناصر ماهر هدف التقدم للزمالك بعد كرة جماعية بدأها عبد الحميد معالى وصنع منها آدم كايد الهدف.

وفى الوقت بدل الضائع خرج ناصر ماهر ودخل صلاح مصدق للتأمين الدفاعى، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل محمد شحاتة الهدف الثانى للزمالك بكرة من منتصف الملعب بعد قطع الكرة من إسلام عيسى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى.. محمد صبحي، خط الدفاع.. محمود بنتايج - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر، الوسط.. نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - شيكو بانزا، الهجوم.. ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل سيراميكا كلاً من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني، خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا، خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.