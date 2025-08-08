بعد البيان المصرى.. "تنسيقية شباب الأحزاب": خطة احتلال غزة امتداد لحرب إبادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 11:54 مساءً -

بعد البيان المصرى الذى أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات قرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدة أن هذا القرار يُعد استمرارًا للممارسات الإجرامية لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكريسًا للاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية رغم قرارات مجلس الأمن.

وأكدت التنسيقية، في بيان رسمي صادر عنها، أن القرار الجديد يمثل امتدادًا لمسار حرب الإبادة الجماعية التي تُشن على قطاع غزة منذ أشهر، عبر سياسة ممنهجة تستهدف القضاء على مقومات الحياة في القطاع، وتحويله إلى أرض غير قابلة للعيش، من خلال استمرار التجويع، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في أوقات الحروب.

وشددت التنسيقية على أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال يمثل قرارًا غير شرعي، يُقوّض حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره، ويؤجج الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤشر إلى تنفيذ مخطط تهجير قسري للسكان في قطاع غزة، في تهديد مباشر وخطير للسلم والأمن الدوليين، ما يجهض الجهود الدولية كافة الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأوضحت أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، واستهداف النساء والأطفال، سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وشددت التنسيقية على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، داعية إلى إطلاق مسار سياسي جاد يضمن الاعتراف الدولي الكامل بهذا الحق المشروع.