تشكيل الزمالك أمام سيراميكا في انطلاق الدوري.. الأبيض يعتمد على القائد ناصر منسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 09:37 مساءً -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى.. محمد صبحي.

خط الدفاع.. محمود بنتايج - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط.. نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - شيكو بانزا .

الهجوم.. ناصر منسي .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.

يستهل فريق الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بمواجهة قوية ومرتقبة أمام سيراميكا على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، في لقاء يحمل أهمية خاصة للفريق الأبيض وجماهيره، إذ يمثل بداية مرحلة جديدة تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

الزمالك يدخل هذه المواجهة بثوب جديد، بعدما أجرى تغييرات واسعة على مستوى قوام الفريق، من خلال التعاقد مع 10 صفقات جديدة وتدعيم أغلب الخطوط، إلى جانب التعاقد مع جهاز فني جديد يقوده فيريرا، الذي يأمل في أن تكون بدايته مع القلعة البيضاء موفقة، ليترك بصمة مبكرة تبث التفاؤل في نفوس الجماهير المتعطشة للبطولات.