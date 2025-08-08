مطيع: نسير نحو الميدالية الأولمبية.. المتحدة للرياضة شريك النجاح وأكاديمية الجودو لاكتشاف المواهب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 09:37 مساءً - تحدث محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو، ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، على هامش منافسات البطولة العربية للجودو المقامة حاليًا في الإسكندرية، والتي تستمر حتى 12 أغسطس الجاري بمشاركة أندية من 11 دولة.

وقال محمد مطيع عبر تصريحات لـقناة أون سبورت: "أنا موجود في موقعي لخدمة الدولة والرياضة واللاعبين فالنجاح لا يتحقق بجهود فردية، وإنما هو منظومة متكاملة، وأهم ما يميزها الاستمرارية التي تقود في النهاية إلى تحقيق الأهداف، هدفنا الأساسي هو تحقيق نتائج قوية في بطولات العالم تمهيدًا للوصول إلى ميدالية أولمبية".

وأضاف: "هذه النسخة من البطولة العربية تشهد أكبر مشاركة في تاريخها، إذ يتجاوز عدد اللاعبين والأندية ضعف ما كان عليه العام الماضي، وهو نتاج اتباعنا منهجًا علميًا صحيحًا، ما يعد إنجازًا مشرفًا لمصر".

وتابع: "نسعى حاليًا إلى توسيع قاعدة ممارسي الجودو في مصر وانتشار اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية، وهذه البطولة أكبر دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، فكلما زاد عدد المشاركين ارتفعت قوة المنافسة، وبرزت مواهب جديدة قادرة على تمثيل مصر مستقبلًا".

وعن اختيار صالة برج العرب لاستضافة البطولة، أوضح:

"أحد أهم الأسباب هو استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاعبين، خاصة مع توفر منشآت رياضية مؤهلة على أعلى مستوى، وقد أشاد مسؤولو الاتحاد العربي و رئيس الاتحاد الدولي بالتنظيم، مؤكدين أنه لا يقل عن مستوى بطولات العالم، وهي شهادة نجاح نفتخر بها".

وأكد مطيع أن: "الشركة المتحدة للرياضة هي المنظمة للبطولة والراعي الرسمي للاتحاد المصري للجودو، ويجمعنا بها تعاون ممتد يتجاوز هذه البطولة ليشمل رعاية المنتخب الوطني، فهي شريك أساسي في كل إنجازاتنا".

وأردف: "منذ تولي مجلس الإدارة عملنا وفق خطة واضحة للنجاح، بوجود الكابتن هشام مصباح، البطل الأولمبي ورئيس الجهاز الفني، ووضعنا الخلافات جانبًا، واضعين مصلحة اللعبة في المقام الأول، وحققنا بالفعل نتائج جيدة وميداليات متنوعة، وهدفنا النهائي هو الوصول إلى ميدالية أولمبية، مستفيدين من كل سبل الدعم الفني والمادي التي توفرها الدولة".

وأشار إلى أن نجاح الاتحاد المصري للجودو يرتكز على محورين أساسيين: "الأول هو زيادة انتشار اللعبة وزيادة أعداد ممارسيها، والثاني هو تحقيق نتائج مميزة على المستوى الدولي، نحن نسير على الخطين معًا، ونفخر بالإنجازات التي تحققها أكاديمية مصر للجودو التي تستهدف فئات عمرية لم تخاطب من قبل، إضافة إلى نجاح معسكر العلمين الذي شهد مشاركة واسعة ونتائج مبهرة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الكويت تشارك في البطولة بعدد كبير من اللاعبين، فيما تحتفظ مصر بأكبر عدد من المشاركين نتمنى التوفيق لجميع لاعبينا، ونؤكد أن تنوع نسب المشاركة يرفع من المستوى الفني للبطولة".