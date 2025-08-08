رئيس الأركان الإسرائيلى: الجيش يستعد لتنفيذ الخطة العسكرية بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 09:37 مساءً - أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى إيال زامير أن القوات بدأت بالتعامل مع خطة عسكرية جديدة تخص قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش سيعمل على تنفيذها بأفضل ما يمكن لتحقيق الأهداف المرسومة، وسط تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

جاء ذلك في أعقاب موافقة المجلس الوزاري المصغر على مقترح السيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش للسيطرة على المدينة مع تقديم ما سماه "مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلى لن يحتل غزة بل سيحررها من حماس.

وأضاف "غزة ستكون منزوعة السلاح، وسيقام حكم مدني سلمي لا يتبع للسلطة ولا حماس ولا أي منظمة إرهابية أخرى"

وأشار إلى أن "إقامة حكم مدني سلمي بغزة سيساعد في تحرير رهائننا وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل".