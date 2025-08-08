وليد الكرتى أول من يتلقى بطاقة حمراء فى افتتاح الدوري بمباراة بيراميدز ودجلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 06:36 مساءً - شهدت الدقيقة 11 من مباراة بيراميدز ووادى دجلة، التي تُقام حاليًا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حصول وليد الكرتى لاعب بيراميدز على أول بطاقة حمراء فى النسخة الجديدة من البطولة.

وأشهر حكم اللقاء محمد عباس قبيل البطاقة الحمراء فى وجه وليد الكرتى بعد تدخل قوي على لاعب وادي دجلة، ليكون بذلك أول لاعب يتلقى طردا مباشرا فى الموسم الحالي، في لقاء يشهد انطلاقة قوية وحماسية من الفريقين.

تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مروان حمدي.

ويفتقد بيراميدز في مباراته اليوم أمام وادي دجلة ، فى افتتاح النسحة 67 من الدوري الممتاز ، خمسة لاعبين لأسباب مختلفة ما بين الإصابات والإيقافات.

ويغيب عن بيراميدز النجم المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن للفريق بسبب الإيقاف مباراة واحدة، لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة أمام سيراميكا بالنسخة السابقة، كما يغيب أيضا محمد حمدي بسبب الإيقاف مباراتين بعد طرده فى مواجهة سيراميكا بالنسخة الماضية.

وتسبب الإصابة في غياب الثلاثي رمضان صبحي الذي يخوض برنامجا تأهيليا بسبب إصابة العضلة الضامة، ومحمود زلاكه الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويخوض برنامجا تأهيليا، وأخير عبد الرحمن جوده بسبب إصابة العضلة الخفية أيضاً، ويخوض برنامجا تأهيليا.

تشكيل وادى دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر، كمال أبو الفتوح، عمر عدلي، أحمد دحروج.

خط الوسط: محمود طلعت، إبراهيم البهنسي، محمد عبدالعاطي.

خط الهجوم: أحمد فاروق، محمود دياسطي، وينفول كوبينا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عمرو شعبان، أحمد داهش، أحمد أيمن، أحمد رضا، إسلام كانو، أحمد سكولز، يوسف أويا، محمد عبدالرحيم، والهولندي ميس كاندروب".

وانطلق الدوري المصري الممتاز اليوم، الجمعة، في موسمه الجديد 2025-2026، التي تقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط فى النسخة الأخيرة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 21 فريقا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديا بدوري الأضواء.