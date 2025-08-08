استبعاد قميص زيزو رقم 25 من الزمالك بالموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 06:36 مساءً - قرر لاعبو الزمالك عدم اختيار القميص رقم 25 فى الموسم الجديد، وذلك بعد رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولن يظهر أي لاعب بالقميص رقم 25 فى مواجهة الزمالك أمام سيراميكا المقررة فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وكان زيزو قد ارتدى هذا الرقم لعدة مواسم، وارتبط بشكل وثيق بجماهير القلعة البيضاء، قبل أن يُتم انتقاله إلى النادي الأهلي، هذا الصيف.

ويستهل فريق الزمالك مشواره فى الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بمواجهة قوية ومرتقبة أمام سيراميكا على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، في لقاء يحمل أهمية خاصة للفريق الأبيض وجماهيره، إذ يمثل بداية مرحلة جديدة تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

الزمالك يدخل هذه المواجهة بثوب جديد، بعدما أجرى تغييرات واسعة على مستوى قوام الفريق، من خلال التعاقد مع 10 صفقات جديدة وتدعيم أغلب الخطوط، إلى جانب التعاقد مع جهاز فني جديد يقوده فيريرا، الذي يأمل في أن تكون بدايته مع القلعة البيضاء موفقة، ليترك بصمة مبكرة تبث التفاؤل في نفوس الجماهير المتعطشة للبطولات.