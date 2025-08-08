الداخلية: مراكز الإصلاح والتأهيل تقدم الرعاية الكاملة للنزلاء و بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 أغسطس 2025 06:36 مساءً -

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود إنتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية ، وتخضع للإشراف القضائى الكامل .. ويأتى ذلك فى إطار سلسلة الأكاذيب التى تطلقها الجماعة الإرهابية فى التوقيت الراهن لمحاولة النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد وهو ما يدركه الرأى العام.